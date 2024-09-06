Хорошо знакомый семейный «японец» вернулся в Россию по цене дешевле «китайцев»

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В России появились в продаже новые Nissan X-Trail по цене от 3,5 млн рублей

Новый гибридный Nissan X-Trail можно купить в России по параллельному импорту. Так, дилеры из Набережных Челнов и Новосибирска готовы поставить автомобиль за 3,55 млн рублей.

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Силовая установка автомобиля построена на базе 1,5-литрового турбомотора с отдачей 144 л.с., а колеса приводят в движение два электромотора. Общая мощность установки составляет 340 л.с.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Комплектация Extreme Edition включает цифровую приборную панель, медиасистему с крупным дисплеем, многофункциональное рулевое колесо, систему кругового обзора, подогрев всех сидений и другое.

Самый доступный гибридный кроссовер готов привезти частный продавец из Кемерово за 3,52 млн рублей. Уточняется, что это будет автомобиль из Японии и с правым рулем.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 409
06.09.2024
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+2