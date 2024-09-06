Хорошо знакомый семейный «японец» вернулся в Россию по цене дешевле «китайцев»
Новый гибридный Nissan X-Trail можно купить в России по параллельному импорту. Так, дилеры из Набережных Челнов и Новосибирска готовы поставить автомобиль за 3,55 млн рублей.
Силовая установка автомобиля построена на базе 1,5-литрового турбомотора с отдачей 144 л.с., а колеса приводят в движение два электромотора. Общая мощность установки составляет 340 л.с.
Комплектация Extreme Edition включает цифровую приборную панель, медиасистему с крупным дисплеем, многофункциональное рулевое колесо, систему кругового обзора, подогрев всех сидений и другое.
Самый доступный гибридный кроссовер готов привезти частный продавец из Кемерово за 3,52 млн рублей. Уточняется, что это будет автомобиль из Японии и с правым рулем.
Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.
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Источник: «Автоновости дня»