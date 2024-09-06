Троллейбус с пассажирами столкнулся с легковушкой в Краснодаре

В Краснодаре четыре человека пострадали в аварии с троллейбусом

В Краснодаре на пересечении улиц Ломоносова и Кузнечной произошла авария. 18-летняя местная жительница за рулем автомобиля Hyundai на нерегулируемом перекрестке столкнулась с троллейбусом. Общественный транспорт двигался по главной дороге.

После удара троллейбус совершил наезд на бордюр, потом его отбросило на металлическое ограждение, железобетонную опору электросети и дерево.

По предварительной информации, в ДТП пострадали два водителя и два пассажира. В связи с произошедшим проводится проверка.

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Источник: пресс-служба управления МВД России по Краснодару