Троллейбус с пассажирами столкнулся с легковушкой в Краснодаре
В Краснодаре четыре человека пострадали в аварии с троллейбусом
В Краснодаре на пересечении улиц Ломоносова и Кузнечной произошла авария. 18-летняя местная жительница за рулем автомобиля Hyundai на нерегулируемом перекрестке столкнулась с троллейбусом. Общественный транспорт двигался по главной дороге.
После удара троллейбус совершил наезд на бордюр, потом его отбросило на металлическое ограждение, железобетонную опору электросети и дерево.
По предварительной информации, в ДТП пострадали два водителя и два пассажира. В связи с произошедшим проводится проверка.
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Источник: пресс-служба управления МВД России по Краснодару
Фото:МВД Медиа
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06.09.2024
Фото:МВД Медиа
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