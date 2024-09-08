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Россиянам рассказали, на сколько вырастут цены на зимнюю омывайку

Эксперт Плисов: стеклоомывающая жидкость осенью подорожает на 20–30%

На сколько подорожает зимняя стеклоомывающая жидкость, спрогнозировал член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов. Он пояснил, что изопропиловый спирт у поставщиков сырья для омывайки уже стал дороже более чем на 50%. К росту цен на него спровоцировал активный выкуп на нужды оборонного комплекса.

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Плисов прогнозирует, что розничная стоимость омывайки в магазинах и на АЗС вырастет на 20–30%. На столько подорожает продукция продавцов, которые не могут допустить продажи запрещенной метиловой омывайки.

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Также ожидается рост продаж жидкостей на базе запрещенного в РФ метилового спирта вдоль трасс, сообщил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 114
08.09.2024
Фото:
«За рулем»
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