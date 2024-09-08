Россиянам рассказали, на сколько вырастут цены на зимнюю омывайку

Эксперт Плисов: стеклоомывающая жидкость осенью подорожает на 20–30%

На сколько подорожает зимняя стеклоомывающая жидкость, спрогнозировал член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов. Он пояснил, что изопропиловый спирт у поставщиков сырья для омывайки уже стал дороже более чем на 50%. К росту цен на него спровоцировал активный выкуп на нужды оборонного комплекса.

Плисов прогнозирует, что розничная стоимость омывайки в магазинах и на АЗС вырастет на 20–30%. На столько подорожает продукция продавцов, которые не могут допустить продажи запрещенной метиловой омывайки.

Также ожидается рост продаж жидкостей на базе запрещенного в РФ метилового спирта вдоль трасс, сообщил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Autonews