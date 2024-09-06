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Презумпция невиновности? Чем закончится суд над экс-главой мирового бренда

В ФРГ экс-главу Volkswagen судят за мошенничество и манипуляции на рынке

В Германии суд в Брауншвейге (федеральная земля Нижняя Саксония) начал заседание по делу о «дизельном скандале», в качестве ответчика выступает экс-глава автоконцерна Volkswagen Мартин Винтеркорн. Эта новость захватила информационную повестку практически всех немецких СМИ.

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Бывшему топ-менеджеру прокуратура предъявляет обвинение в мошенничестве, даче ложных показаний и манипуляциях на рынке. По версии следствия, Винтеркорн был в курсе того, что в 2014 году автопроизводитель обновил программное обеспечение (ПО) за десятки миллионов евро, но проблема с вредными выхлопами так и не была решена. По мнению прокуратуры, ПО нужно было, чтобы скрыть «истинную причину завышенных показателей выбросов» машин с двигателем внутреннего сгорания.

Сам экс-глава концерна вину не признает, защита настаивает на том, что сам факт того, что Винтеркорн занимал пост председателя правления Volkswagen, не делает его виновным. Отмечается, что процесс продлится до сентября 2025 года.

Напомним, в 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены ПО, позволяющим снижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Считалось, что автомобили соответствовали отвечали принятым нормам, но на самом деле установленный предельный уровень загрязнения воздуха был превышен. Следствие считает, что Винтеркорн знал о манипуляциях, но не сообщил о потенциальных рисках для финансистов и инвесторов.

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Источник: zdf.de

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 76
06.09.2024
Фото:Wikimedia
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