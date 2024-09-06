Мотор BMW 3 л, АКП и полный привод: «преемник Defender» теперь России
В России поступил в продажу внедорожник Ineos Grenadier за 18,5 млн рублей
Дилер привез в Россию внедорожник Ineos Grenadier по цене 18,5 млн руб. Автомобиль предлагают в версии Fieldmaster с бензиновым мотором объемом 3,0 литра мощностью 286 л. с., АКП. Привод полный.
Ineos Grenadier
Ineos Grenadier был впервые представлен в 2020 году. Автомобиль выполнен в стиле внедорожника Land Rover Defender первого поколения.
Интерьер Ineos Grenadier
Сейчас цены на Grenadier в России выше, чем на сам Defender актуального поколения. Цена нового Land Rover стартует от 11,5 млн руб.
Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.
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Источник: Autonews
Фото:Ineos
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06.09.2024
Фото:Ineos
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