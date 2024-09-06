Мотор BMW 3 л, АКП и полный привод: «преемник Defender» теперь России

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В России поступил в продажу внедорожник Ineos Grenadier за 18,5 млн рублей

Дилер привез в Россию внедорожник Ineos Grenadier по цене 18,5 млн руб. Автомобиль предлагают в версии Fieldmaster с бензиновым мотором объемом 3,0 литра мощностью 286 л. с., АКП. Привод полный.

Ineos Grenadier
Ineos Grenadier
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Ineos Grenadier был впервые представлен в 2020 году. Автомобиль выполнен в стиле внедорожника Land Rover Defender первого поколения.

Интерьер Ineos Grenadier
Интерьер Ineos Grenadier

Он проедет 500 000 км! Назван самый ресурсный двигатель Hyundai и Kia

Сейчас цены на Grenadier в России выше, чем на сам Defender актуального поколения. Цена нового Land Rover стартует от 11,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Ineos
Количество просмотров 978
06.09.2024
Фото:Ineos
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