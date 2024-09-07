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Новое поколение добротного рамного «японца» замечено на испытаниях

Новый Mitsubishi Pajero Sport 2026 впервые сфотографировали в ходе испытаний

Новое поколение Pajero Sport, ожидаемое в 2026 году, было замечено во время летних испытаний в южной Европе.

Автомобиль, пока тщательно скрытый под маскировочной пленкой, демонстрирует ряд интересных деталей. Прежде всего, заметно, что новый Pajero Sport будет тесно связан с новым Mitsubishi L200, известным также как Triton. Это подтверждается схожим дизайном кузова и, скорее всего, общей платформой.

Mitsubishi Pajero Sport 2026
Mitsubishi Pajero Sport 2026
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Напомним, что третье поколение Pajero Sport дебютировало в 2015 году и с тех пор неоднократно обновлялось, последний фейслифтинг был представлен в Таиланде совсем недавно.

Новая модель обещает стать более совершенной во всех отношениях. Ожидается, что новый Pajero Sport получит ряд ключевых улучшений.

Автомобиль станет более мускулистым и современным, сохраняя узнаваемые черты своего предшественника. Дизайн передней части, скорее всего, будет вдохновлен новым L200, с более крупной решеткой радиатора и агрессивными фарами.

Mitsubishi Pajero Sport 2026
Mitsubishi Pajero Sport 2026

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Новый Pajero Sport получит широкий выбор бензиновых и дизельных двигателей, позаимствованных у L200. В зависимости от рынка, могут быть доступны как атмосферные, так и турбированные моторы. Как и прежде, Pajero Sport будет комплектоваться полным приводом и автоматической коробкой передач. Возможно, будут доступны различные режимы работы трансмиссии для разных дорожных условий.

Mitsubishi Pajero Sport 2026
Mitsubishi Pajero Sport 2026

Помимо этих ключевых изменений, ожидаются также улучшения в салоне. Вероятнее всего, новый Pajero Sport получит современную мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, улучшенную отделку и новые системы безопасности.

Mitsubishi Pajero Sport 2026
Mitsubishi Pajero Sport 2026

Официальная премьера нового Mitsubishi Pajero Sport ожидается уже в конце 2025 года, а в продаже модель появится в начале 2026 года.

Источник: Motor.es

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Лежнин Роман
Фото:motor.es
Количество просмотров 106
07.09.2024
Фото:motor.es
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