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Вы должны знать это перед покупкой автомобиля с «роботом»: названа основная проблема

Слабыми местами «робота» признаны электромеханический блок, актуаторы, сцепление

Современные автомобили всё чаще оснащаются роботизированными коробками передач, которые, как обещают производители, сочетают в себе удобство автоматической коробки и экономичность механической. Однако, как и у любой технологии, у «роботов» есть свои слабые места, а одно из них – сцепление.

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По словам Артема Березина, руководителя отдела обучения НПК «Автоприбор», главные проблемы «роботов» кроются в электромеханическом блоке, актуаторах и сцеплении. Именно эти элементы чаще всего страдают от интенсивного городского движения и частых переключений передач.

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Частые переключения передач в условиях постоянных остановок и стартов, характерных для города, приводят к перегреву и износу дисков сцепления. Это происходит потому, что «роботу» необходимо постоянно управлять сцеплением, в отличие от механической коробки передач, где водитель делает это вручную.

Замена сцепления в «роботе» – это не просто снятие старого и установка нового. Необходимо также подобрать специальные регулировочные кольца, адаптировать актуаторы и обучить коробку. Коробка должна заново определить конечные положения и точки касания сцепления.

Чтобы продлить жизнь сцепления в роботизированной коробке передач, специалисты «Автоприбора» рекомендуют проводить его проверку каждые 40-50 тыс. км пробега. Важно также избегать резких стартов и торможений, а также выбирать спокойный стиль вождения.

Источник: Авто Mail.ru

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Лежнин Роман
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«За рулем»
Количество просмотров 135
07.09.2024
Фото:
«За рулем»
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