Крепкая подвеска, надежный мотор, приличный клиренс – добротный «японец» до 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны кроссовера Nissan X Trail

Если у вас на руках есть 2 миллиона рублей, и вы хотите приобрести автомобиль, не спешите бежать в салон за Вестой SW Cross и дешевыми «китайцами» в базовых комплектациях.

Ведь рынок подержанных автомобилей может предложить кучу среднеразмерных добротных кроссоверов от известных брендов. Причем это будет не такой уж старый автомобиль, возраст его будет менее 10 лет, а пробег – менее 150 тысяч километров.

Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев отобрал несколько достойных вариантов в бюджете 1,9 млн рублей. Один из них – Nissan X‑Trail.

Nissan X Trail

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– За 1,9 млн – машины 6–8 лет, в том числе с пробегами до 100 тысяч км. Яркий пример того, как рестайлинг может повлиять на качества модели. В 2017 году X‑Trail получил усиленные подвеску и рулевое управление – первоначальные были жидковаты.

Гидроавтомата не бывает, только МКП или вариатор Jatco JF016E. Вариатор нежный – сэкономили на «железе», при этом в ремонте неудобный и дорогой. В частности, неисправный гидроблок можно только заменить. После 2015 года в ходу модернизированная версия. Ресурс ее по-прежнему не впечатляет, но обновленные CVT намного чаще доживают до 150 тысяч км, нежели не доживают.

Под стать им двигатель MR20DD 2.0 (144 л. с.). Атмосферный, надежный, но со скромным ресурсом: алюминиевый блок, прямой впрыск – оптимально топливо АИ‑98. Типовые недуги – высокий угар масла, раннее растяжение цепи ГРМ.

X‑Trail оставляет впечатление машины, подпорченной стремлением всемерно ее удешевить за счет снижения долговечности. В частности, рановато начинает хандрить электрическая часть, трескаются задние фонари, течет кондиционер.

Интерьер Nissan X Trail

Еще несколько достойных кроссоверов с пробегом до 150 тысяч км и ценой до 2 млн рублей ждут вас в нашем новом материале.