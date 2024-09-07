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Крепкая подвеска, надежный мотор, приличный клиренс – добротный «японец» до 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны кроссовера Nissan X Trail

Если у вас на руках есть 2 миллиона рублей, и вы хотите приобрести автомобиль, не спешите бежать в салон за Вестой SW Cross и дешевыми «китайцами» в базовых комплектациях.

Ведь рынок подержанных автомобилей может предложить кучу среднеразмерных добротных кроссоверов от известных брендов. Причем это будет не такой уж старый автомобиль, возраст его будет менее 10 лет, а пробег – менее 150 тысяч километров.

Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев отобрал несколько достойных вариантов в бюджете 1,9 млн рублей. Один из них – Nissan X‑Trail.

Nissan X Trail
Nissan X Trail

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

За 1,9 млн – машины 6–8 лет, в том числе с пробегами до 100 тысяч км. Яркий пример того, как рестайлинг может повлиять на качества модели. В 2017 году XTrail получил усиленные подвеску и рулевое управление первоначальные были жидковаты.

Гидроавтомата не бывает, только МКП или вариатор Jatco JF016E. Вариатор нежный – сэкономили на «железе», при этом в ремонте неудобный и дорогой. В частности, неисправный гидроблок можно только заменить. После 2015 года в ходу модернизированная версия. Ресурс ее по-прежнему не впечатляет, но обновленные CVT намного чаще доживают до 150 тысяч км, нежели не доживают.

Под стать им двигатель MR20DD 2.0 (144 л. с.). Атмосферный, надежный, но со скромным ресурсом: алюминиевый блок, прямой впрыск – оптимально топливо АИ98. Типовые недуги высокий угар масла, раннее растяжение цепи ГРМ.

XTrail оставляет впечатление машины, подпорченной стремлением всемерно ее удешевить за счет снижения долговечности. В частности, рановато начинает хандрить электрическая часть, трескаются задние фонари, течет кондиционер.

Интерьер Nissan X Trail
Интерьер Nissan X Trail

Еще несколько достойных кроссоверов с пробегом до 150 тысяч км и ценой до 2 млн рублей ждут вас в нашем новом материале.

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Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 87985
07.09.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Nissan X-Trail ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+2