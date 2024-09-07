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В Россию ввезли рекордное количество автомобилей за 12 лет: вот главная причина

В августе 2024 года в Россию ввезено 89 тысяч новых легковых автомобилей

В августе 2024 года в Россию было ввезено рекордное количество новых легковых автомобилей – 89 тысяч.

Эти данные были представлены во время онлайн-трансляции «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги августа 2024 года». Этот уровень импорта стал наивысшим за последние 12 лет, хотя в августе 2012 года было ввезено более 120 тысяч новых машин.

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В текущем году максимальный импорт был зафиксирован в марте, когда в страну поступило 87,4 тысячи автомобилей. Падение импорта последовало после введения нового порядка расчета платежей с 1 апреля. В настоящее время наблюдается рост ввоза новых автомобилей на фоне предстоящего повышения утилизационного сбора в октябре. В июле Россия приобрела 81,2 тысячи новых легковых машин.

Наиболее популярным новым автомобилем, импортированным в августе, стал кроссовер Geely Monjaro. Также в пятерку лидеров вошли Geely Atlas, Chery Tiggo 7 PRO Max, Changan CS55 Plus и Geely Emgrand. Всего за 8 месяцев 2024 года в Россию ввезено 578,8 тысячи новых автомобилей, что на 52,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 132
07.09.2024
Фото:Depositphotos
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