В Россию ввезли рекордное количество автомобилей за 12 лет: вот главная причина
В августе 2024 года в Россию было ввезено рекордное количество новых легковых автомобилей – 89 тысяч.
Эти данные были представлены во время онлайн-трансляции «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги августа 2024 года». Этот уровень импорта стал наивысшим за последние 12 лет, хотя в августе 2012 года было ввезено более 120 тысяч новых машин.
В текущем году максимальный импорт был зафиксирован в марте, когда в страну поступило 87,4 тысячи автомобилей. Падение импорта последовало после введения нового порядка расчета платежей с 1 апреля. В настоящее время наблюдается рост ввоза новых автомобилей на фоне предстоящего повышения утилизационного сбора в октябре. В июле Россия приобрела 81,2 тысячи новых легковых машин.
Наиболее популярным новым автомобилем, импортированным в августе, стал кроссовер Geely Monjaro. Также в пятерку лидеров вошли Geely Atlas, Chery Tiggo 7 PRO Max, Changan CS55 Plus и Geely Emgrand. Всего за 8 месяцев 2024 года в Россию ввезено 578,8 тысячи новых автомобилей, что на 52,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Источник: Автостат