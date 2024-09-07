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Дизельные моторы, новая коробка и новое «лицо» — УАЗ готовит три громких новинки

В 2025 году УАЗ представит дизельный Профи и две новые версии Патриота

Как сообщили в пресс-службе компании агентству «Автостат», после недавней модернизации моделей Профи и Хантер УАЗ планирует запустить новую продукцию. Первая из новинок появится в 2025 году.

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В следующем году запланирован старт производства дизельной версии УАЗ Профи (как с конфигурацией «Полуторка», так и в варианте 4×4) и бензинового Патриота, который будет оборудован новой механической коробкой передач. Позже ожидается выход обновлённой версии внедорожника Патриот, анонсированный в августе 2023.

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После обновления Патриот получит изменённый внешний вид, новую шестиступенчатую «механику» и 2,0-литровый дизельный двигатель, который уже производится на заводе Sollers в Татарстане. Опытные образцы таких автомобилей находятся на стадии заводских испытаний.

Что касается коммерческой модели Профи, то с сентября все грузовики этой серии будут оснащены новыми фарами с LED-дневными ходовыми огнями. Кроме того, УАЗ Хантер с модернизированным двигателем Евро-5 тоже доступен для заказа, однако цены пока не обнародованы. Дилеры смогут получить автомобили не раньше ноября.

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 11436
07.09.2024
Фото:Unsplash
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