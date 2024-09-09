Российский завод подушек безопасности сменит собственника – что дальше?

Кадаков: АВТОВАЗ вежливо попросят перейти на отечественные системы безопасности

Компания Joyson Safety Systems (JSS) продаст находящийся в Ульяновске завод подушек, рулей и ремней. Покупателем выступает холдинг MGC Group, который ранее выкупил российские заводы автокомпонентов, принадлежавшие канадской компании Magna.

Если вы не в курсе, что это за завод: владевшая им JSS была создана в 2018 году на базе активов Key Safety Systems – эта компания из США еще в 2016-м выкупила скандально известного производителя подушек безопасности Takata Corp. Самой JSS, зарегистрированной в США, владеют китайская Ningbo Joyson Safety Systems (80% акций) и транснациональный инвестфонд PAG.

Завод JSS в Ульяновске

Главный редактор «За рулем» ответил на вопрос, которым задались многие после появления новостей о JSS: а есть ли смысл перезапускать предприятие, если АВТОВАЗ, главный заказчик, перешел на работу с китайскими поставщиками?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Действительно, в 2023 году российский завод JSS работал преимущественно с АВТОВАЗом – и отправил ему 93,7% своей продукции. Но поставки были нестабильными, поэтому АВТОВАЗ перешел на работу «с надежным восточным поставщиком».

Смысл в этом заводе, конечно же, есть. Во-первых, в периметре клиентов были и другие предприятия – ГАЗ, УАЗ, Аурус, Renault, Citroen, Peugeot, Daimler, Nissan, Hyundai. Если мы действительно хотим углублять локализацию на действующих и оставленных заводах, то без подушек и ремней не обойтись.

Во-вторых, при наличии отечественных систем безопасности тот же АВТОВАЗ перейдет на их закупку. Мало того, что его вежливо попросят – так еще и дополнительные баллы можно получить за локализацию, а планка по количеству необходимых баллов для возвращения утильсбора будет подниматься.

Продукция российского завода JSS

Кадаков обозначил и сложности, с которыми может столкнуться вновь запущенный завод: для его работы нужны комплектующие, которые ранее были привозными. Теперь же придется осваивать широкую номенклатуру – от специальных тканей до пиропатронов и управляющей электроники, отметил главред «За рулем».

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Источник: Коммерсант, Максим Кадаков