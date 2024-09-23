Кросс-купе EXEED RX в новой версии Flagship: известны цены

БорисХоф: цены на EXEED RX 8AT Flagship начинаются от 5 350 000 рублей

Для EXEED RX 8AT Flagship впервые стали доступны два новых варианта окраса экстерьера – Галактический серый и белый Аструм, которые сочетаются с контрастной черной крышей и черными зеркалами, оба исполнения уже доступны в дилерских центрах БорисХоф по цене 5 380 000 рублей.

Для версии в матовом лунном сером цвете цена составит 5 550 000 рублей.

EXEED RX 8AT Flagship

Популярное кросс-купе EXEED RX получило ряд значительных обновлений, среди которых восьмиступенчатая коробка передач, которая работает в паре c двигателем 2.0 TGDI мощностью 249 л.с.

Для новой версии стала доступен пакет сервисов EXEED Connect, который позволяет использовать различные онлайн сервисы внутри автомобиля, а именно: онлайн навигацию и отображение пробок в режиме реального времени, онлайн музыку и онлайн видео, а также получать информацию о погоде, доступ к социальным сетям и новостям.

Также стало возможным управление автомобилем через мобильное приложение EXEED, с помощью которого можно удаленно запускать двигатель, обнаруживать припаркованный автомобиль, настраивать климат-контроль, отправлять маршрут для навигации, открыть и закрыть автомобиль, а также получать доступ к пробегу, расходу топлива и планировать ТО.

Изменения также коснулись дизайна колесных дисков.

Для водителя стала доступна функция массажа, аналогично с флагманской моделью EXEED VX. Среди обновлений появились электрорегулировка рулевой колонки (по высоте и по вылету) и подсветка для ног.

Flagship оснащена уникальной для линейки EXEED системой автоматической парковки с ассистентом движения задним ходом, которая способна не только запомнить путь автомобиля, но и может самостоятельно вернуть его в исходное положение.

Официальные продажи новой версии EXEED RX Flagship в России стартовали 19 августа.

Подробнее с информацией о модели, а также доступными ценами и комплектациями можно ознакомиться по ссылке.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

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