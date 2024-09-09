На Урале фура опрокинулась с моста: подробности страшной аварии
В Челябинской области два водителя погибли в ДТП с грузовиком
На трассе Москва–Челябинск в ДТП погибли водители двух машин.
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Авария произошла накануне около семи вечера в Усть-Катаве. Уточняется, что мужчина 2003 года рождения на Lada Granta выехал на встречку с нарушением правил и врезался в MAN с полуприцепом, который вел мужчина 1968 года рождения.
От удара грузовик съехал в кювет и упал с моста.
Оба водителя погибли. Спасатели Усть-Катавского отряда при помощи комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тела и передали их правоохранителям.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Фото:МВД Медиа
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09.09.2024
Фото:МВД Медиа
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