На Урале фура опрокинулась с моста: подробности страшной аварии

В Челябинской области два водителя погибли в ДТП с грузовиком

На трассе Москва–Челябинск в ДТП погибли водители двух машин.

Авария произошла накануне около семи вечера в Усть-Катаве. Уточняется, что мужчина 2003 года рождения на Lada Granta выехал на встречку с нарушением правил и врезался в MAN с полуприцепом, который вел мужчина 1968 года рождения.

От удара грузовик съехал в кювет и упал с моста.

Оба водителя погибли. Спасатели Усть-Катавского отряда при помощи комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тела и передали их правоохранителям.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Управление Госавтоинспекции Челябинской области