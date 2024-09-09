В России запустят движение беспилотных автомобилей

В РФ разрешат движение беспилотных фур по трассе М-11 в сентябре 2024 года

В сентябре в РФ планируют запустить движение беспилотных грузовиков с водителем на заднем сидении, сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

«Сегодня уже перевезено свыше 330 тыс. кубометров груза и пройдено более 3 млн километров. Мы начинали с трех, сейчас на трассе перемещается 22 [беспилотника]. До конца года их будет 43. Но, что очень важно, что Михаилом Владимировичем Мишустиным подписано решение о продлении инициативы на ЦКАД и дальше от ЦКАД по М-12 до Казани», – отметил он.

Баканов уточнил, что 23 сентября в рамках форума «Цифровая транспортация» будет дан старт движению этих беспилотников.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: ТАСС