Практичный и надежный семейный «японец» теперь в РФ: известна цена
Дилеры и частники привезли в Россию автомобиль Toyota Veloz. Сегодня эти компактвэны продаются сразу в нескольких регионах РФ по цене от 3 190 000 рублей.
За столько автомобиль 2023 г. в. продает автосалон из Ярославля. Уточняется, что в стоимость входят уплаченный утильсбор и полный комплект документов с СБКТС и ЭПТС.
Название комплектации не сообщается, но известно, что в нее входят ABS, EBD, ESP и восемь подушек безопасности, климат-контроль, электростеклоподъемники, полностью светодиодная оптика с датчиком света, датчики давления в шинах, камера заднего вида с задним парктроником, штатная мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и другое.
За такую же цену аналогичный автомобиль продает частник из Самары, а в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого АО и Тюмени его оценили в 3 450 000 и 3 999 000 рублей соответственно.
Под капотом у всех этих Toyota Veloz установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 106 л.с., работающий в связке с бесступенчатым вариатором. Привод передний.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: «Автоновости дня»