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В России заработало обновленное приложение для онлайн-оформления извещения о ДТП

В РСА рассказали, какое теперь работает приложение вместо «ДТП.Европротокол»

Начиная с 9 сентября мобильное приложение «ДТП.Европротокол» больше не поддерживается, поэтому оно недоступно. Об этом стало известно из официального заявления пресс-службы Российского союза автостраховщиков (РСА).

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Теперь оформление европротокола в режиме онлайн доступно только в приложении «Помощник ОСАГО», специально обновленном для замены «ДТП.Европротокол». В РСА уточнили, что в нем нельзя было оформить извещение о ДТП, без которого процедура европротокола не функционирует. Из-за этого после фотофиксации ДТП приходилось оформлять документ на бумажных бланках, а каждый участник аварии был вынужден везти свой экземпляр в страховую компанию.

Приложение «Помощник ОСАГО» заработало в 2019 году, его функционал позволяет оформить электронное извещение о ДТП одновременно с фотофиксацией. И нет необходимости всю информацию об аварии и ее участниках вписывать вручную – она поступает в приложение с портала «Госуслуги» автоматически, а также из системы со сведениями о полисах ОСАГО.

Согласно данным РСА, в течение месяца без вызова сотрудников ГАИ оформляется до 50-70 тыс. ДТП. При условии наличия фотофиксации и отсутствия разногласий между участниками аварии лимит выплат при оформлении по европротоколу составляет 400 тыс. рублей.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 65
10.09.2024
Фото:Depositphotos
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