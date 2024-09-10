В рамках закона: любителей погонять бесплатно на платных трассах вычислит ИИ
Базу данных с оцифрованной информацией о всех транспортных средствах, передвигающихся по платным трассам России, создадут в рамках российского законодательства. Об этом рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
«Если человек хоть раз ранее ездил по нашим дорогам, нейросеть его запомнила – по марке, цвету, сколу на стекле, антенне, по другим признакам она сумеет идентифицировать любую машину. Без такой системы невозможно добиться 100% сборов платы на дорогах, сейчас главная задача – создать в рамках законодательства базу и максимальное количество транспортных средств оцифровать», – объяснил глава компании.
Согласно данным «Автодора», в настоящее время за проезд по платным магистралям не платит 3-4% автовладельцев. Больше всего неплательщиков фиксируют на участках с системой «Свободный поток» (применяется на трассах М-12, ЦКАД). На этих трассах деньги за проезд списываются непосредственно во время движения транспортного средства по госномеру, автовладелец получает счет. Такая база призвана устанавливать владельцев автомобилей, снимающих или закрывающих номера для бесплатного проезда.
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Источник: kommersant.ru