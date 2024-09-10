Стало известно, как в ближайшее время изменятся цены на платных трассах

Глава Автодора Петушенко заверил, что проезд по платным трассам не подорожает

Тарифы на платных магистралях России в обозримом будущем не планируется менять, но локальные изменения на отдельных участках могут быть в связи с изменением трафика. Об этом заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Скачкообразного повышения цен точно не будет. Чисто механически цены мы поднимать не можем. Мы ограничены постановлением правительства, где прописаны предельные тарифы, и всегда стремимся к соблюдению баланса интересов пользователей», – объяснил топ-менеджер.

Предельные тарифы на платных дорогах регламентирует Постановление правительства РФ № 257, утвержденное 18 февраля 2023 года.

«На большинстве участков цены ниже пределов на 30-50%. На М-4, к примеру, мы можем по постановлению правительства сделать 6 руб. за км, но по факту там 3,5–4,5 руб., а на М-11 при пределе 9,6 руб. цена за км в районе 5,3 руб. На М-12 от Арзамаса до Казани цена ниже, чем на остальных участках, и составляет около половины от лимита», – уточнил глава компании.

Напомним, в последний раз тарифы на платных трассах «Автодор» изменил в апреле 2024 года, индексация тогда составила 8%, а на отдельных участках цены выросли на 15–25%.

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Источник: kommersant.ru