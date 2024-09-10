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Стало известно, как в ближайшее время изменятся цены на платных трассах

Глава Автодора Петушенко заверил, что проезд по платным трассам не подорожает

Тарифы на платных магистралях России в обозримом будущем не планируется менять, но локальные изменения на отдельных участках могут быть в связи с изменением трафика. Об этом заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

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«Скачкообразного повышения цен точно не будет. Чисто механически цены мы поднимать не можем. Мы ограничены постановлением правительства, где прописаны предельные тарифы, и всегда стремимся к соблюдению баланса интересов пользователей», – объяснил топ-менеджер.

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Предельные тарифы на платных дорогах регламентирует Постановление правительства РФ № 257, утвержденное 18 февраля 2023 года.

«На большинстве участков цены ниже пределов на 30-50%. На М-4, к примеру, мы можем по постановлению правительства сделать 6 руб. за км, но по факту там 3,5–4,5 руб., а на М-11 при пределе 9,6 руб. цена за км в районе 5,3 руб. На М-12 от Арзамаса до Казани цена ниже, чем на остальных участках, и составляет около половины от лимита», – уточнил глава компании.

Напомним, в последний раз тарифы на платных трассах «Автодор» изменил в апреле 2024 года, индексация тогда составила 8%, а на отдельных участках цены выросли на 15–25%.

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 558
10.09.2024
Фото:АГН Москва
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