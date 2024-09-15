Как понять, что тормозные колодки пора менять

Эксперт Константинов перечислил три признака износа тормозных колодок автомобиля

Новые тормозные колодки могут выйти из строя всего через 5 тыс. километров из-за агрессивной манеры езды водителя, отметил глава департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

При этом он пояснил, что их можно эксплуатировать и более 100 тыс. километров, если будут длительные поездки по трассам. Обычно передних колодок хватает на 15 – 30 тыс. километров. Задние тормозные колодки ходят дольше, сообщил специалист.

О необходимости замены этого расходника просигнализируют датчики износа. Если такие датчики не предусмотрены, нужно время от времени осматривать состояние колодок. Часто это совмещают с работами по весенне-осеннему шиномонтажу. При появлении скрипа или скрежета при торможении необходимо посетить сервис, чтобы не повредить тормозные диски, отметил специалист.

Если установлены неоригинальные колодки, то при езде они могут издавать свист или скрип, так как сделаны из более дешевого сырья. Но это не влияет на эффективность торможения, рассказал Константинов.

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Источник: Газета.Ru