Прибалтийская республика обязала вывезти легковой транспорт со своей территории
Весь легковой автотранспорт, зарегистрированный в Белоруссии и находящийся на территории Латвии, должен покинуть эту республику в срок до 31 октября 2024 года, в противном случае он будет конфискован. Соответствующие поправки в Закон о дорожном движении приняты латвийским Сеймом накануне, 10 сентября.
«Чтобы обеспечить выполнение санкций, введенных Евросоюзом, зарегистрированное в Беларуси транспортное средство должно быть вывезено из страны или зарегистрировано в Латвии. 10 сентября во втором, окончательном чтении в Сейме поддержаны признанные неотложными поправки в Закон о дорожном движении», – говорится на сайте латвийского парламента.
После указанного срока транспортные средства из Белоруссии смогут въезжать в Латвию только для однократного пересечения территории республики транзитом. Причем для этого понадобится разрешение Дирекции безопасности дорожного движения.
Распоряжение не распространится на транспортные средства, зарегистрированные в Белоруссии для транспортных нужд дипломатических и консульских служб, посольств и делегаций, а также в гуманитарных целях. Закон вступить в силу на следующий день после его обнародования. Аналогичные ограничения действуют для легкового транспорта России.
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Источник: interfax.ru