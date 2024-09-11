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Пассажирам: мы знаем, во сколько обойдется проезд по ВСМ железной дороге

Вице-премьер Савельев озвучил стоимость ж/д билета для проезда по ВСМ Москва–СПб

Стоимость проезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург составит порядка 10 тыс. рублей. Об этом в ходе работы прошедшего Восточного экономического форума сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

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«Согласно финансовой модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тыс. рублей», – цитируют СМИ высокопоставленного чиновника.

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Савельев подчеркнул, что в реализацию такого масштабного проекта инвестированы «достаточно серьезные» средства. Затраты на строительство оцениваются в 1,5 трлн рублей, а в совокупности с сопутствующими затратами вложения оцениваются в 1,755 трлн рублей, уточнил вице-премьер.

Напомним, 14 марта 2024 года президент РФ Владимир Путин дал старт началу строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург. На текущий момент в Российской Федерации нет ни одной железной дороги, предназначенной для высокоскоростного движения, скорость движения по которой превышает 250 км/ч. Магистраль для пассажирского движения пройдет по территории шести субъектов РФ: Москвы, Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Время в пути сократится с нынешних 4 часов до 2,5.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 92
11.09.2024
Фото:АГН Москва
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