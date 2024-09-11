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Деньги нужны: Volkswagen взвинтит цены на все модели с ДВС

Чтобы преодолеть кризис, VW повысит цены на Touareg, T-Cross, Golf и Tiguan

«Фольксвагену» очень нужны деньги, это стало очевидным в ходе текущих дискуссий о ситуации в компании. Ходят разговоры о закрытии заводов и дальнейших мерах по сокращению затрат, а также о повышении цен.

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Планируется, что модели с двигателями внутреннего сгорания принесут в казну компании больше денег, чем электромобили. Персональные варианты оснащения также должны подорожать. Об этом первым сообщил журнал Kfz-betrieb со ссылкой на письмо, которое вольфсбургская компания разослала своим немецким дилерам.

Топ-менеджер VW нарисовал мрачную картину будущего: рынка больше нет

Самая большая доплата составит чуть менее 2500 евро для недавно обновленного кроссовера Touareg, а самая незначительная – около 500 евро – для небольших SUV Taigo и T-Cross.

Бестселлеры Golf и Tiguan обойдутся примерно на 1100 евро дороже каждый. Условно говоря, здесь прирост цен самый большой – около 4%. Малолитражный Polo – единственный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, прайс на который решили пока не трогать.

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Источник: Auto-Medienportal

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 121
11.09.2024
Фото:Unsplash
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Отзывы о Volkswagen Tiguan ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+64