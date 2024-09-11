Деньги нужны: Volkswagen взвинтит цены на все модели с ДВС
«Фольксвагену» очень нужны деньги, это стало очевидным в ходе текущих дискуссий о ситуации в компании. Ходят разговоры о закрытии заводов и дальнейших мерах по сокращению затрат, а также о повышении цен.
Планируется, что модели с двигателями внутреннего сгорания принесут в казну компании больше денег, чем электромобили. Персональные варианты оснащения также должны подорожать. Об этом первым сообщил журнал Kfz-betrieb со ссылкой на письмо, которое вольфсбургская компания разослала своим немецким дилерам.
Самая большая доплата составит чуть менее 2500 евро для недавно обновленного кроссовера Touareg, а самая незначительная – около 500 евро – для небольших SUV Taigo и T-Cross.
Бестселлеры Golf и Tiguan обойдутся примерно на 1100 евро дороже каждый. Условно говоря, здесь прирост цен самый большой – около 4%. Малолитражный Polo – единственный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, прайс на который решили пока не трогать.
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Источник: Auto-Medienportal