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Без шума и пыли: общественный транспорт для пассажиров станет комфортнее

Роспотребнадзор: городской транспорт оборудуют кондиционерами и рециркуляторами

Электробусы, трамваи, троллейбусы, автобусы, а также автовокзалы и автостанции оборудуют системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Соответствующие изменения Роспотребнадзор внес в санитарно-эпидемиологические требования.

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Кроме того, в документе указаны допустимые нормы шума, вибрации, температуры, регулярность уборки и прочие условия для создания здорового микроклимата. Планируется к марту 2025 года весь выпускаемый транспорт для пассажиров оснастить кондиционерами и рециркуляторами.

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По словам главы Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева, нововведения коснутся только нового пассажирского транспорта. Функционирующий без кондиционера транспорт будет выходить на линию до списания.

«Я считаю, что это правильно, раз в России такое жаркое лето – не только на юге, но и в центральных областях. А зимой система может работать как печка и будет отапливать салон», – уточнил глава комитета.

Отмечается, что в последнее время у перевозчиков наметилась тенденция закупать городской транспорт уже с установленными системами кондиционирования.

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Источник: Парламентская газета

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 54
12.09.2024
Фото:АГН Москва
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