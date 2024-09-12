Новый надежный «японец» по цене Lada теперь в России

В России появились в продаже седаны Honda Crider по цене от 1,85 млн рублей

В Россию продолжают поставлять новые седаны Honda Crider, которые считаются одной из основных альтернатив модели Civic в КНР. Цены на эти автомобили сейчас стартуют от 1,85 млн рублей.

Honda Crider

За эту сумму автомобиль предлагает частник из Алтайского края. В стоимость входят утильсбор и электронный ПТС. Для сравнения, автомобиль Lada Vesta в аналогичном кузове в топовой версии Techno стоит 1 865 900 рублей.

Интерьер Honda Crider

Комплектация этой Crider не уточняется, но у всех этих моделей обычно есть регулируемая в двух плоскостях рулевая колонка, кожаная отделка сидений, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электронный «ручник» с функцией AutoHold и многое другое.

В других городах эти автомобили стоят минимум на 100 тысяч дороже.

Под капотом всех Honda Crider литровая турботройка от Honda Civic мощностью 122 л. с. и бесступенчатый вариатор.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Автоновости дня