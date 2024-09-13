В Москве с начала года выявили более 100 тысяч остановок на вылетных магистралях
Остановки водителей на вылетных магистралях опасны для всех участников дорожного движения и мешают проезду городского транспорта.
Максим Ликсутов рассказал, что за восемь месяцев МАДИ выявила на вылетных магистралях столицы почти 103 тысячи случаев остановки автомобилей. Все нарушители ПДД получили штрафы в размере трех тысяч рублей.
Чаще всего водители игнорировали требования запрещающих остановку знаков на вылетных магистралях:
- Варшавское шоссе — 13 652 нарушения
- Ярославское шоссе — 11 037 нарушений
- Волгоградский проспект — 10 726 нарушений
- Каширское шоссе — 10 423 нарушения
- Рязанский проспект — 9 510 нарушений.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Остановка в неположенном месте не только влечет за собой штраф, но и может привести к аварии с непоправимыми последствиями. Призываем водителей соблюдать ПДД и не останавливаться на вылетных магистралях. Это поможет сохранить жизнь всем участникам дорожного движения. Стремимся к нулевой смертности на дорогах по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина.
Сообщить о нарушении правил остановки и стоянки можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.
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