В Москве с начала года выявили более 100 тысяч остановок на вылетных магистралях

Максим Ликсутов: остановки на вылетных магистралях приводят к тяжелым ДТП

Остановки водителей на вылетных магистралях опасны для всех участников дорожного движения и мешают проезду городского транспорта.

Максим Ликсутов рассказал, что за восемь месяцев МАДИ выявила на вылетных магистралях столицы почти 103 тысячи случаев остановки автомобилей. Все нарушители ПДД получили штрафы в размере трех тысяч рублей.

Чаще всего водители игнорировали требования запрещающих остановку знаков на вылетных магистралях:

Варшавское шоссе — 13 652 нарушения

Ярославское шоссе — 11 037 нарушений

Волгоградский проспект — 10 726 нарушений

Каширское шоссе — 10 423 нарушения

Рязанский проспект — 9 510 нарушений.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Остановка в неположенном месте не только влечет за собой штраф, но и может привести к аварии с непоправимыми последствиями. Призываем водителей соблюдать ПДД и не останавливаться на вылетных магистралях. Это поможет сохранить жизнь всем участникам дорожного движения. Стремимся к нулевой смертности на дорогах по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина.

Сообщить о нарушении правил остановки и стоянки можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.