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Что будет с ценами на авто после повышения утильсбора: эксперт сделал прогноз

Аналитик Удалов объяснил, как изменятся цены на авторынке из-за роста утильсбора

Российские дилеры в преддверии повышения утильсбора начнут постепенно поднимать цены на автомобили. Таким мнением поделился исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

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Рассуждая о последствиях повышения утилизационного сбора касаемо авторынка, он констатировал, что в настоящее время ситуацию на рынке нельзя назвать стабильной. На фоне предстоящего повышения ввозных пошлин продажи растут, но позже будет наблюдаться падение. Удалов убежден, что дилеры воспользуются ситуацией для повышения цен на транспорт.

«Дистрибуторы и дилеры могут начинать заранее и постепенно «вкручивать» цены, готовясь к очередному повышению утильсбора. В августе-сентябре, например, скидки оставались, в основном, только на автомобили из стоков», – подчеркнул эксперт.

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При этом одномоментного повышения цен на автомобили в 2024 году не будет, считает Удалов. Он называет более разумным запланированное поэтапное увеличение цен в сравнении с тем, что обычно информация о росте цен скрывается. Внезапное объявлении о принятом решении может нанести существенный урон продажам, констатирует Удалов.

Планомерное повышение спроса и его снижение Удалов называет лучшим вариантом в данной ситуации. В таком случае общая конъюнктура рынка останется относительно стабильной и предсказуемой, что полезно для потребителей, подытожил аналитик.

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 106
13.09.2024
Фото:Depositphotos
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