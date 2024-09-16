На Форуме дорожных инициатив обсудили развитие дорожной инфраструктуры России

Хуснуллин назвал ключевые задачи для формирования Азово-Черноморского кластера

Основными приоритетами развития дорожной сети на юге России и Приазовье являются модернизация маршрута вокруг Азовского моря и строительство трассы М-4 «Дон» – Сочи. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В ходе своего выступления в формате видеоконференции на X Форуме дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве», он подчеркнул, что необходимо привести в нормативное состояние подъездные дороги к побережью и горнолыжным курортам.

«Сегодня юг России и Приазовье формируют Азово-Черноморский кластер, в состав которого входят 9 субъектов, 7 из которых имеют выход к Черному и Азовскому морям, а еще 2, Луганская Народная Республика и Республика Адыгея, находятся в непосредственной зоне тяготения и являются важнейшими экономическими, культурными, туристическими и промышленными центрами с большими возможностями для роста», – уточнил заместитель председателя.

По словам Хуснуллина, именно туристическая отрасль задает направление развития макрорегиона, и значительную роль в ее стабильной работе играет транспортная инфраструктура.

«Она важна для комфорта как местных жителей, так и туристов. Могу сказать, что потенциал развития юга страны огромный. А наша здесь задача – комплексно подойти к вопросам развития инфраструктуры и реализовать все намеченные планы», – подчеркнул Хуснуллин.

Ключевыми приоритетами развития дорожной сети он назвал модернизацию маршрута вокруг Азовского моря протяженностью более 1,4 тыс. км, приведение в нормативное состояние подъездных дорог к побережью и горнолыжным курортам, а также строительство трассы М-4.

Второй важной задачей Хуснуллин назвал соответствие нормативным требованиям уже сформировавшейся дорожной сети. При этом он указал, что ее показатели во всех регионах Азово-Черноморского кластера в целом выше, чем в среднем по России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: government.ru