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Известный производитель шин начнет делать резину из бересты

Финская компания Nokian Tyres будет выпускать шины из остатков березовой коры

Финский производитель шин Nokian Tyres планирует делать резину из бересты. Компания договорилась со шведской Reselo AB об использовании материала Reselo Rubber, который изготавливается из отходов целлюлозно-бумажной и фанерной промышленности. Предприятие доработает резину из бересты для изготовления шин в промышленном масштабе.

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«Согласно первичным лабораторным испытаниям, которые мы провели с резиной Reselo Rubber, она потенциально может заменить в производстве шин материалы из ископаемого топлива», – рассказал старший менеджер по исследованиям и устойчивому развитию Nokian Tyres Хейни Сиккинен.

Производитель намерен добиться к 2030 году выпуска половины шин из возобновляемого или перерабатываемого сырья.

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Источник: Интерфакс

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 85
13.09.2024
Фото:freepik / wirestock
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