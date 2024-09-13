Японское спорткупе обновилось и подорожало – называем цены всех трех комплектаций

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Subaru анонсировал цены на обновленный спорткар BRZ 2025 модельного года

Компания Subaru презентовала модернизированную версию BRZ 2025 модельного года. Обновления у автомобиля минимальные, а цены поднялись на все комплектации.

Автомобиль получил отдельный спортивный режим для моделей с механической коробкой передач, в комплектации Limited улучшили обивку салона. В остальном спорткупе выглядит, как его предшественник, есть три уровня оснащения: Premium, Limited и tS.

Subaru BRZ
Subaru BRZ
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Цена на Subaru BRZ 2025 в комплектации Premium стартуют от 31,095 тыс. долларов (порядка 2,86 млн. рублей по текущему курсу). Это на почти на 82 тыс. больше, чем стоила предыдущая версия. В стандартном оснащении заявлены: 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя, двухзонный климат-контроль и др. В салоне стоит 7-дюймовый цифровой дисплей панели приборов, 8-дюймовая мультимедиа.

Интерьер Subaru BRZ
Интерьер Subaru BRZ

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Цена средней комплектации Limited стартует от 33,745 тыс. долларов (примерно 3,1 млн. рублей, дороже на 95 тыс. рублей). В списке оснащения: 18-дюймовые легкосплавные диски, подогрев и электрорегулировка боковых зеркал, улучшенная аудиосистема, обновленные передние сиденья, подрулевые переключатели передач, система обнаружения слепых зон, ассистент удержания в полосе движения, система предупреждения о перекрестном движении сзади и др.

Топовая комплектация Subaru BRZ tS оснащена шестиступенчатой коробкой передач, есть функция Limited, уникальные настройки шасси, тормоза Brembo, 7-дюймовый цифровой дисплей приборов. Цена на эту версию начинается с 36,245 тыс. долларов (примерно 3,34 млн рублей, на 82 тыс. рублей дороже предыдущей модели). Под капотом стоит оппозитный двигатель без турбонаддува объемом 2,4 л, мощность 228 л.с. и 250 Нм крутящего момента.

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Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Subaru
Количество просмотров 86
13.09.2024
Фото:Subaru
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