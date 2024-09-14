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Новый рамный японо-китайский пикап удивил габаритами

Раскрыта внешность флагмана Dongfeng-Nissan Z9, он оказался крупнее Ford F-150

Китайский авторынок продолжает будоражить воображение своими амбициозными проектами. В этот раз в центре внимания оказался Dongfeng-Nissan Z9, флагманский полноразмерный пикап, который обещает стать грозным конкурентом для именитых американских и японских собратьев.

Dongfeng-Nissan Z9
Dongfeng-Nissan Z9
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Информация, полученная из базы данных Минпромторга Китая, раскрывает впечатляющие размеры новинки. Длина Z9 достигает внушительных 5520 миллиметров, что делает его даже больше, чем американский Ford F-150 с однорядной кабиной. Ширина и высота также впечатляют: 1960 и 1950 миллиметров соответственно. Колесная база, составляющая 3300 миллиметров, обеспечивает просторный салон и солидный внешний вид.

Фотошпионы уже успели запечатлеть салон пикапа, а теперь мир увидел и его экстерьер. Z9 демонстрирует смелые линии и мощные формы, характерные для настоящих внедорожников. В его облике прослеживаются элементы спортивности и современности, а хромированные детали придают ему солидный и элегантный вид.

Dongfeng-Nissan Z9
Dongfeng-Nissan Z9

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Z9 будет предлагаться с двумя вариантами двигателей: бензиновым 2,0-литровым агрегатом мощностью 258 л. с. и дизельным 3,0-литровым двигателем, выдающим 190 л. с. Хотя информации о коробках передач пока нет, очевидно, что Z9 получит механическую трансмиссию, поскольку прототипы с такой установкой уже засняли очевидцы.

Несмотря на внушительные размеры, Z9 обладает отличной геометрической проходимостью: угол въезда составляет 31 градус, а угол съезда — 26 градусов. Это позволяет уверенно преодолевать сложный рельеф, что делает Z9 идеальным выбором для любителей активного отдыха и работы в условиях бездорожья.

Dongfeng-Nissan сохраняет рамную конструкцию для Z9, что гарантирует надежность и прочность. Однако вопрос о том, станет ли Z9 основой для будущих версий «глобальной» Navara, остается открытым. Представители Nissan подтвердили унификацию с Mitsubishi L200/Triton, однако японский пикап текущего поколения заметно компактнее.

Возможно, Dongfeng-Nissan готовит отдельный полноразмерный пикап для Китая, а на других рынках будет представлена уменьшенная версия, соответствующая размерам актуальных моделей (около 5,25 метров).

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 371
14.09.2024
Фото:Autohome
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