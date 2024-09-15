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В Россию завозят новые доступные Volkswagen по цене от 2 млн рублей: что это за модели?

Volkswagen Bora за 2,12 млн признан самой дешевой моделью марки на рынке РФ

Среди множества моделей автомобилей, представленных на российском рынке, Volkswagen Bora (в некоторых странах известный как Jetta) выделяется как доступный и практичный выбор для тех, кто ищет надежный седан. С ценой всего 2,12 миллиона рублей, этот автомобиль становится привлекательной альтернативой более привычному Volkswagen Polo.

Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
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Volkswagen Bora 2022 года выпуска предлагает своим владельцам 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л. с. и автоматическую коробку передач. Учитывая цену, это довольно неплохое сочетание мощности и комфорта. С учетом скидок от дилеров, Bora становится одним из самых доступных автомобилей марки Volkswagen в России.

Помимо Bora, Volkswagen предлагает ряд других моделей, которые могут заинтересовать российских автолюбителей:

1. Volkswagen Tharu (Taos) – Этот полноприводный кроссовер 2023 года с 2,0-литровым двигателем мощностью 186 л. с. и «роботом» стоит от 4,3 миллиона рублей. Tharu предлагает множество современных технологий, включая систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и бесключевой доступ.

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2. Volkswagen Tayron – С ценой от 4,6 миллиона рублей (с учетом скидок) Tayron 2023 года с 2,0-литровым мотором мощностью 220 л. с. и полным приводом в комплектации R-Line предлагает не только мощность, но и богатое оснащение. В этом автомобиле есть системы помощи водителю, которые значительно облегчают управление.

3. Volkswagen Tavendor – Этот кроссовер, также 2023 года, имеет аналогичные технические характеристики с 2,0-литровым двигателем мощностью 220 л. с. и стоит от 5,4 миллиона рублей. Комплектация R-Line включает в себя множество опций, которые делают поездки более комфортными и безопасными.

Volkswagen Talagon
Volkswagen Talagon

4. Volkswagen Talagon – Для тех, кто ищет что-то более крупное и роскошное, Talagon 2023 года в комплектации Deluxe Edition Pro с полуавтономным автопилотом и 21-дюймовыми колесными дисками стоит 6,1 миллиона рублей. Этот автомобиль также предлагает трехзонный климат-контроль и панорамную крышу.

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | DongCheDi
Количество просмотров 4
15.09.2024
Фото:Unsplash | DongCheDi
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