В Россию завозят новые доступные Volkswagen по цене от 2 млн рублей: что это за модели?
Среди множества моделей автомобилей, представленных на российском рынке, Volkswagen Bora (в некоторых странах известный как Jetta) выделяется как доступный и практичный выбор для тех, кто ищет надежный седан. С ценой всего 2,12 миллиона рублей, этот автомобиль становится привлекательной альтернативой более привычному Volkswagen Polo.
Volkswagen Bora 2022 года выпуска предлагает своим владельцам 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л. с. и автоматическую коробку передач. Учитывая цену, это довольно неплохое сочетание мощности и комфорта. С учетом скидок от дилеров, Bora становится одним из самых доступных автомобилей марки Volkswagen в России.
Помимо Bora, Volkswagen предлагает ряд других моделей, которые могут заинтересовать российских автолюбителей:
1. Volkswagen Tharu (Taos) – Этот полноприводный кроссовер 2023 года с 2,0-литровым двигателем мощностью 186 л. с. и «роботом» стоит от 4,3 миллиона рублей. Tharu предлагает множество современных технологий, включая систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и бесключевой доступ.
2. Volkswagen Tayron – С ценой от 4,6 миллиона рублей (с учетом скидок) Tayron 2023 года с 2,0-литровым мотором мощностью 220 л. с. и полным приводом в комплектации R-Line предлагает не только мощность, но и богатое оснащение. В этом автомобиле есть системы помощи водителю, которые значительно облегчают управление.
3. Volkswagen Tavendor – Этот кроссовер, также 2023 года, имеет аналогичные технические характеристики с 2,0-литровым двигателем мощностью 220 л. с. и стоит от 5,4 миллиона рублей. Комплектация R-Line включает в себя множество опций, которые делают поездки более комфортными и безопасными.
4. Volkswagen Talagon – Для тех, кто ищет что-то более крупное и роскошное, Talagon 2023 года в комплектации Deluxe Edition Pro с полуавтономным автопилотом и 21-дюймовыми колесными дисками стоит 6,1 миллиона рублей. Этот автомобиль также предлагает трехзонный климат-контроль и панорамную крышу.
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Источник: Autonews