Toyota подготовила достойный ответ китайским электрокарам: подробности о модели

Представлен новый кроссовер Toyota bZ3C с двигателем и аккумуляторами BYD

В условиях стремительного роста популярности электромобилей в Китае, Toyota, известная своим консервативным подходом к электротранспорту, наконец-то готовится к серьезному вызову. В конце этого года компания планирует выпустить на китайский рынок свой новый электрокроссовер bZ3C, который, по задумке, должен составить конкуренцию таким гигантам, как Tesla Model Y.

Toyota bZ3C

В Европе Toyota предпочитает концентрировать свои усилия на гибридных автомобилях, но в Китае, где спрос на электромобили растет невиданными темпами, компания вынуждена пересмотреть свою стратегию. Ключевым фактором успеха в этом амбициозном проекте стало сотрудничество с местными партнерами. Toyota заключила соглашение с BYD, лидером китайского рынка электромобилей, который предоставил батареи и электродвигатель для нового SUV.

Toyota bZ3C

Toyota bZ3C – это стильный купе-кроссовер с четырьмя дверями и пятью посадочными местами. Дизайн автомобиля вдохновлен Prius, а его габариты впечатляют: длина составляет 4,78 метра, колесная база – 2880 мм. Автомобиль весит 1920 кг, и доступны будут версии с колесами размером 18 и 21 дюйм.

Что касается производительности, bZ3C оснащен электрическим двигателем мощностью 200 кВт (около 268 л. с.), который разгоняет его до максимальной скорости в 160 км/ч. Важную роль играет и аккумуляторная батарея, разработанная дочерней компанией BYD – FinDreams. Хотя точная емкость батареи пока не объявлена, ожидается, что запас хода составит от 500 до 600 километров по китайскому стандарту CLTC.

Toyota bZ3C

Выход Toyota bZ3C на рынок станет значимым событием для китайского автомобильного рынка. Это будет третий полностью электрический автомобиль Toyota, представленный в Китае после моделей bZ3 и bZ4X. Новая модель позволит Toyota конкурировать с Tesla Model Y, которая уже завоевала значительную популярность в Китае.

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Источник: CarNewsChina