Стало известно, для каких автовладельцев сохранятся льготные ставки утильсбора

Кадаков опубликовал ставки на автомобили согласно новым коэффициентам утильсбора

С 1 октября 2024 года на территории Российской Федерации начнут действовать новые коэффициенты утилизационного сбора. Ежегодно, вплоть до 2030 года его будут индексировать на 10-20%. Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков пересчитал коэффициенты в рубли и опубликовал в своем Telegram-канале все ставки на новые автомобили.

Новые автомобили (до 3 лет)

Двигатели объемом до 1,0 литра:

Сейчас – 81 200 рублей

С 1 октября – 150 200 рублей

в 2025 году – 180 200 рублей

в 2026 году – 216 400 рублей

в 2027 году – 238 000 рублей

в 2028 году – 261 800 рублей

в 2029 году – 288 000 рублей

в 2030 году – 316 800 рублей

Двигатели от 1,0 до 2,0 литров:

Сейчас – 300 600 рублей

С 1 октября – 556 200 рублей

в 2025 году – 667 400 рублей

в 2026 году – 800 800 рублей

в 2027 году – 880 800 рублей

в 2028 году – 969 000 рублей

в 2029 году – 1 065 800 рублей

в 2030 году – 1 172 400 рублей

Двигатели от 2,0 до 3,0 литров:

Сейчас – 844 800 рублей

С 1 октября – 1 562 800 рублей

в 2025 году – 1 875 400 рублей

В 2026 году – 2 250 600 рублей

в 2027 году – 2 475 600 рублей

в 2028 году – 2 723 200 рублей

в 2029 году – 2 995 400 рублей

в 2030 году – 3 295 000 рублей

Двигатели от 3,0 до 3,5 литров:

Сейчас – 970 000 рублей

С 1 октября – 1 794 600 рублей

в 2025 году – 2 153 400 рублей

в 2026 году – 2 584 000 рублей

в 2027 году – 2 842 400 рублей

в 2028 году – 3 126 800 рублей

в 2029 году – 3 439 400 рублей

в 2030 году – 3 783 400 рублей

Двигатели свыше 3,5 литров:

Сейчас – 1 235 000 рублей

С 1 октября – 2 285 200 рублей

в 2025 году – 2 742 200 рублей

в 2026 году – 3 290 600 рублей

в 2027 году – 3 619 600 рублей

в 2028 году – 3 981 600 рублей

в 2029 году – 4 379 800 рублей

в 2030 году – 4 817 800 рублей

Электромобили и последовательные гибриды:

С 1 октября – 32 600 рублей

в 2025 году – 667 400 рублей

в 2026 году – 800 800 рублей

в 2027 году – 880 800 рублей

в 2028 году – 969 000 рублей

в 2029 году – 1 065 800 рублей

в 2030 году – 1 172 400 рублей

Кадаков подчеркивает, что для физических лиц, ввозящих на территорию РФ автомобили с двигателями объемом до 3,0 литров только для личного пользования, сохраняются льготные ставки утильсбора – 3400 рублей за новую машину и 5200 рублей за машину старше трех лет.

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Источник: t.me/maximkadakov