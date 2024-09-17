#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отечественный производитель рассказал о пользе повышения утильсбора в РФ
17 сентября
Отечественный производитель рассказал о пользе повышения утильсбора в РФ
АВТОВАЗ: повышение утильсбора позитивно...
Трамвай всегда прав! Или нет? Проверьте себя
17 сентября
Трамвай всегда прав! Или нет? Проверьте себя
Как думаете, установленные на перекрестке знаки...
Chery Amulet A8
17 сентября
Большой седан с расходом топлива 1 л на 100 км скоро появится в продаже
Минпром КНР рассекретил новый Chery Amulet под...

Большой седан с расходом топлива 1 л на 100 км скоро появится в продаже

Минпром КНР рассекретил новый Chery Amulet под названием A8L C-DM

Китайский Минпром получил заявку на сертификацию нового седана Chery из семейства Fengyun. Нам эта линейка знакома под названием Amulet. Новинка заявлена под индексом A8L C-DM.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Выносливый мотор, надежный автомат — большой седан Форд за 1,4 млн

Amulet A8 представляет собой гибридную версию седана Chery Arrizo 8, продающегося в России. A8L C-DM, как следует из названия, удлиненная модификация, оснащенная конкретным типом гибридной силовой установки концерна – C-DM, с которой расход топлива составляет, согласно документам, лишь 1,01 литра на 100 км пробега. Уточняется, что показатель указан по европейскому циклу WLTC, а не по оптимистичному китайскому CLTC. Пока не понятно, чем этот гибрид отличается от того, что установлен у Arrizo 8, который тратит 4 литра.

Chery Amulet A8
Chery Amulet A8

Новинка отличается от Fengyun/Fulwin/Amulet A8 иным дизайном передней части: появилась восьмиугольная решётка радиатора без интеграции в нее головной оптики, отсутствует соединяющая фары полоса, соответственно изменена пластика бампера. Также у седана A8L C-DM изменились фонари и дизайн заднего бампера.

Chery Amulet A8
Chery Amulet A8

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Из-за нового обвеса на 10 мм стала больше габаритная длина, составив 4790 мм. Ширина, высота и колёсная база авто не изменились.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: Autohome.com.cn

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 2
17.09.2024
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chery Arrizo 8

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв