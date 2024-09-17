Большой седан с расходом топлива 1 л на 100 км скоро появится в продаже

Минпром КНР рассекретил новый Chery Amulet под названием A8L C-DM

Китайский Минпром получил заявку на сертификацию нового седана Chery из семейства Fengyun. Нам эта линейка знакома под названием Amulet. Новинка заявлена под индексом A8L C-DM.

Amulet A8 представляет собой гибридную версию седана Chery Arrizo 8, продающегося в России. A8L C-DM, как следует из названия, удлиненная модификация, оснащенная конкретным типом гибридной силовой установки концерна – C-DM, с которой расход топлива составляет, согласно документам, лишь 1,01 литра на 100 км пробега. Уточняется, что показатель указан по европейскому циклу WLTC, а не по оптимистичному китайскому CLTC. Пока не понятно, чем этот гибрид отличается от того, что установлен у Arrizo 8, который тратит 4 литра.

Chery Amulet A8

Новинка отличается от Fengyun/Fulwin/Amulet A8 иным дизайном передней части: появилась восьмиугольная решётка радиатора без интеграции в нее головной оптики, отсутствует соединяющая фары полоса, соответственно изменена пластика бампера. Также у седана A8L C-DM изменились фонари и дизайн заднего бампера.

Chery Amulet A8

Из-за нового обвеса на 10 мм стала больше габаритная длина, составив 4790 мм. Ширина, высота и колёсная база авто не изменились.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Autohome.com.cn