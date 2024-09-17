Названы цены на новую версию Lada Vesta

АВТОВАЗ: Lada Vesta с системой курсовой устойчивости будет стоить от ₽1 525 000

АВТОВАЗ озвучил цены на новую версию Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESC. Цена Vesta с ESC будет начинаться с 1 525 000 руб. За такую цену автомобиль доступен в кузове седан в комплектации Comfort с двигателем 1,6 литра и МКП. Такая же версия с АКП и двигателем 1,8 литра стоит 1 600 000 руб. Автомобиль в данной комплектации подорожал на 12 тыс. руб.

Версия Life будет стоить 1 626 000 руб. (с АКП и двигателем 1,8 литра – 1 701 000 руб.). В модификации Enjoy – 1 720 000 и 1 795 000 руб. с МКП и АКП соответственно. Стоимость машин в этих комплектациях выросла примерно на 20-40 тыс. руб.

Lada Vesta в топовой комплектации Techno оценивается в 1 885 000 руб. с МКП и в 1 960 000 руб. с автоматом.

Vesta в кузове универсал (SW) будет стоить от 1 655 000 до 2 090 000 руб. Такая версия имеет аналогичный набор комплектаций, как и седан.

Версия SW Cross будет продаваться по цене от 1 879 000 до 2 191 000 руб. Автомобиль доступен в комплектациях Life, Enjoy и Techno. Его стоимость выросла на сумму до 70 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru