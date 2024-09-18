Названа неочевидная причина поломки ГУР
Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал о причинах поломки гидроусилителя машины. Он пояснил, что в составе жидкости ГУР есть основа и присадки.
Существует три типа основы: минеральная, полусинтетическая и синтетическая. Синтетическая агрессивна для резиновых деталей, не предусмотренных для неё, рассказал специалист.
Пономарев рассказал, что уплотнители и шланги под воздействием такой основы начинают разрушаться, что может привести к возникновению течи, потемнению жидкости, а затем и к полному выходу агрегата из строя.
При подборе жидкости для ГУР важно учитывать допуски автопроизводителя.
Также жидкость должна иметь стабильную вязкость, защищать детали от коррозии и не должна пениться.
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Источник: «Газета.Ru»