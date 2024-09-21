Любите грузовики? Это видео точно поднимет вам настроение

Блогер рассказал об уникальных прототипах НАМИ, КАМАЗа и МАЗа

Сегодня у нас подборка самой разной грузовой и специальной техники из СССР. Тут есть серийные образцы, когда-то послужившие основой для нового рывка вперед – столь удачными они оказались. Но есть и другие: задуманные с претензией на прорыв, они так и остались на обочине истории причудливыми экспонатами, поражающими тех, кто проносится мимо...

Давайте притормозим ненадолго и рассмотрим, например, вот этот удивительный образец. Полугусеничный вездеход на базе ГАЗ-51А – НАМИ-075, построенный в 1961 году. На единственном сохранившемся фото образца с таким названием показан автомобиль, имевший шесть (!) задних колес с арочными шинами. Но известны похожие образцы с классическими гусеницами позади, а также с движителем Неждановского – опорная лыжа и легкая цепь, не несущая нагрузки...

Как бы там ни было, а машина, при кратно превосходящей полноприводные грузовики проходимости, обладала массой недостатков. Расход топлива доходил до 236 л /100 км – на одной заправке машина проходила всего 40 км. Ресурс мотора упал до 7 тысяч км, коробки – до 2 тысяч км... За первые 36 км испытательного пробега в прототипе сломалось буквально все... Словом, теория не сошлась с практикой! И не такое бывает – смотрим!