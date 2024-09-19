Хорошо известный «японец» заметно подешевел: известна цена

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В РФ поступили в продажу новые Mitsubishi ASX по цене от 2,6 млн рублей

В Россию продолжают поставлять кроссоверы Mitsubishi ASX по параллельному импорту. Машины подешевели относительно апреля, когда цена на них начиналась от 2,85 млн рублей.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Мотор Volvo, тишина в салоне, цена от 3 млн рублей – пожалуй, лучший седан из Китая

Самый дешевый Mitsubishi ASX предлагается компанией из Казани за 2,625 млн рублей. Это автомобиль 2023 г. в. с передним приводом, среди опций в наличии медиасистема с крупным экраном, кондиционер, многофункциональное рулевое колесо и прочее. 2,685 млн рублей стоит аналогичный автомобиль в Ставрополе, а в Санкт-Петербурге и Самаре Mitsubishi ASX можно купить за 2,75 млн рублей.

Самый доступный вариант полноприводного ASX: под заказ из ОАЭ за 2,9 млн рублей готова привезти московская фирма. Аналогичный автомобиль из наличия можно купить в Шушарах за 3,3 млн рублей.

Интерьер Mitsubishi ASX
Интерьер Mitsubishi ASX

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Под капотом у всех выставленных на продажу в России машин установлен атмосферный 150-сильный мотор и вариатор. Большинство машин представлено в комплектации Instyle, в которую входит 7 подушек безопасности, датчики дождя и света, медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль, круиз-контроль и другое.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
19.09.2024
Фото:Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi ASX ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+5