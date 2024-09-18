Самый надежный компактный автомобиль в мире привезли в РФ: цена вполне доступная

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В России появились в продаже новые хэтчбеки Suzuki Swift по цене от 1,95 млн рублей

Хэтчбек Suzuki Swift продолжают поставлять в Россию по альтернативным каналам. На одном из популярных сайтов объявлений продается несколько автомобилей 2022–2024 г. в. по цене от 1 950 000 рублей.

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Мотор Volvo, тишина в салоне, цена от 3 млн рублей – пожалуй, лучший седан из Китая

За такую сумму компания из Астрахани предлагает заказать автомобиль 2024 г.в., в комплектацию которого в числе прочего входят электроусилитель руля, электропривод и подогрев боковых зеркал, кондиционер, семь подушек безопасности, мультируль и другое.

Suzuki Swift
Suzuki Swift

Suzuki Swift 2022 года выпуска продают в Самаре из наличия за 1 999 000 рублей, а в Петербурге автомобиль, также 2022 г. в.,оценили в 2 150 000 рублей. Уточняется, что у первого оснащение более богатое.

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Автомобили из Астрахани и Петербурга оснащены 4-цилиндровым атмосферником объемом 1,2 литра мощностью 83 л. с. и роботом. Под капотом авто из Самары 1,4-литровая турбо-«четверка» Boosterjet от кроссоверов SX4 и Vitara, сопряженная с 6-ступенчатым автоматом.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Suzuki
Количество просмотров 3
18.09.2024
Фото:Suzuki
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Отзывы о Suzuki Swift

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