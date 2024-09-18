Как по цвету выхлопа определить неисправность в машине — рассказываем

Эксперт Стрельбицкий перечислил 8 причин появления «неправильного» дыма из выхлопной трубы

Выходящий из выхлопной трубы автомобиля нетипичный дым свидетельствует о серьезных неполадках транспортного средства. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Густой белый дым с характерным сладковатым запахом антифриза говорит о попадании в камеру сгорания охлаждающей жидкости. Это, как правило, приводит к осмотру двигателя и заканчивается, в лучшем случае, заменой прокладки головки блока цилиндров, в худшем – всего блока, если треснула гильза», – объяснил эксперт.

Сизый дым с запахом горелого масла может появиться из-за попадания масла в цилиндры. Причиной может быть выход из строя маслосъемных колпачков, износ поршневых колец или появление отверстия в поршне, перечисляет Стрельбицкий. В этом случае необходимо каждый день проверять уровень масла, рекомендует эксперт.

«Черный дым с запахом несгоревшего бензина говорит о проблемах с системой подачи топлива. В данном случае необходимо без промедления обратиться к диагносту для выявления и устранения причины. Тут вариантов много – от поломок форсунок и датчиков до эксплуатации авто на некачественном топливе», – подчеркивает специалист.

Если в морозную или влажную погоду увидели неплотный дым без запаха, который тут же растворяется, – это просто водяной пар, который конденсировался из воздуха и переходит обратно в газообразное состояние. В этом случае достаточно прогреть двигатель, подытожил Стрельбицкий.

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Источник: Газета.Ru