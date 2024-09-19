Семья из России за месяц потратила на отдых почти 30 млн рублей

Президент РСТ Уманский: Самую дорогую путевку в Турцию купили в РФ за ₽28 млн

Самый дорогой тур в Турцию в 2024 году обошелся российской семье из пяти человек в 28 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По его словам, семья провела в турецком Кемере целый месяц, путевку продал один из туроператоров, входящих в РСТ, уточнил Уманский. Он добавил, что при оценке стоимости авиаперелета и размещения в гостиницах следует учитывать динамическое ценообразование: чем выше спрос, тем дороже услуга.

«Я поделюсь своим собственным опытом. Я в этом году вынужденно прилетел из Санкт-Петербурга в Москву авиакомпанией "Победа" за 70 тысяч рублей. У меня не было другого выбора: это был единственный билет и последний рейс, а мне необходимо было приехать в Москву», – подчеркнул глава РСТ.

Уманский уточнил, что это не единичный случай, при этом он отметил, что при своевременном планировании у туристов есть возможность приобрести авиабилеты по очень привлекательным ценам. В то же время вице-президент РСТ Дмитрий Горин напомнил, что продажи авиабилетов начинаются за 11 месяцев до даты вылета. Поэтому в целях экономии лучше воспользоваться акциями раннего бронирования.

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Источник: interfax.ru