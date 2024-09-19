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Новый «китаец»: четыре однозначных плюса и одна спорная фишка

«За рулем» назвал главную проблему кроссовера Bestune T77

На тест-драйве «За рулем» побывал кроссовер Bestune T77, и мы нашли четыре крепких плюса у этой машины, которая пока еще не снискала в России широкую популярность. Но вместе с тем обозначился и минус. И пусть вас не вводит в заблуждение то, что он всего один – проблема, так скажем, комплексного характера. В этой публикации мы коротко рассказываем, что имеется в виду.

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Плюсы:

  • Консерватизм: спокойный дизайн, удобные физические кнопки
  • Просторные салон и багажник
  • Удачный баланс комфорта и управляемости
  • Достаточная динамика при умеренном расходе топлива

Минус:

  • Нестандартное сочетание опций: хочется отказаться от панорамной крыши в пользу «автосвета», датчика дождя, электрохромного зеркала и полноценных подогревов сидений.

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Впрочем, все (или почти все) перечисленное есть в более дорогой версии. И по нынешним временам цены на Bestune T77 в любой из версий не выглядят пугающими. Подробно и о них, и о том, стоит ли машина своих денег – в новом материале «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
19.09.2024
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