Глава АВТОВАЗа рассказал о новом моторе для Lada Niva

Максим Соколов: Lada Niva начнут оснащать новым мотором 1.8 литра в 2025 году

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал о новом двигателе для Lada Niva. При этом он не уточнил, о какой модели Niva идет речь. Возможно, он имел в виду и Niva Legend, и Niva Travel.

Это предположение связано с более ранними сообщениями об унификации шасси внедорожников. В таком случае оба автомобиля получат двигатель объемом 1.8 литра от Lada Vesta. Его отдачу снизят со 122 до 90 л.с., но крутящий момент будет увеличен и сделают его более ровным при работе в диапазоне более 1500 об/мин.

Lada Niva Legend и Niva Travel комплектуются сейчас двигателем 1.7 литра мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой МКП.

Lada Niva Legend

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: РБК