Глава АВТОВАЗа рассказал о новом моторе для Lada Niva
Глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал о новом двигателе для Lada Niva. При этом он не уточнил, о какой модели Niva идет речь. Возможно, он имел в виду и Niva Legend, и Niva Travel.
Это предположение связано с более ранними сообщениями об унификации шасси внедорожников. В таком случае оба автомобиля получат двигатель объемом 1.8 литра от Lada Vesta. Его отдачу снизят со 122 до 90 л.с., но крутящий момент будет увеличен и сделают его более ровным при работе в диапазоне более 1500 об/мин.
Lada Niva Legend и Niva Travel комплектуются сейчас двигателем 1.7 литра мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой МКП.
Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.
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Источник: РБК