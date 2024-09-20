Рискуют жизнью: автовладельцы игнорируют даже бесплатный ремонт машин

Росстандарт: в России не все владельцы машин участвуют в отзывных кампаниях

Соотношение общего количества отозванных машин из-за обнаруженных неполадок и реальное количество транспортных средств, принявших участие в процедурах по их устранению, наглядно демонстрирует безразличие российских автовладельцев к собственной безопасности. Об этом рассказали в Росстандарте.

Согласно данным компании, с начала2023 года в России были объявлены 24 отзывные кампании в отношении более чем 328,6 тыс. легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Проведенная выборочная проверка показала, что не все отозванные автомобили были отремонтированы или дооборудованы необходимыми системами безопасности.

В частности, в июле 2023 года в связи с необходимостью установки системы ЭРА-ГЛОНАСС был анонсирован отзыв 79 548 автомобилей Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel. На данный момент необходимые работы выполнены только на 41 341 машине (примерно 50% из общего количества).

«Согласованные с Росстандартом отзывные кампании не имеют срока давности и не могут быть завершены до момента устранения неисправностей на всех ТС, которые подлежат ремонтному воздействию в соответствии с разработанной программой мероприятий», – уточнили в ведомстве.

При этом в Росстандарте напомнили, что участие в отзывных кампаниях является добровольным. А все уведомления о них приходят автовладельцам в личный кабинет на Госуслугах.

«К сожалению, далеко не все автовладельцы прислушиваются к этим рекомендациям и приезжают к дилеру для дооснащения своего автомобиля системой ЭРА-ГЛОНАСС. Мы гарантируем, что в случае визита эти работы будут произведены бесплатно и рекомендуем владельцам автомобилей, на которых эта система не была установлена, посетить дилерский центр», – заявили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина шокирует пассивность граждан в таком важном вопросе, как безопасность. Большинство не меняет даже бракованные подушки безопасности, а ведь от них зависит жизнь водителя в случае ДТП, тем более все работы бесплатные, подытожил глава НАС.

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Источник: iz.ru