Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Продвинутые системы помощи не безопасны, хотя и облегчают вождение
21 сентября
Продвинутые системы помощи не безопасны, хотя и облегчают вождение
В более современных автомобилях водители...
Подержанный автомобиль: покупать или нет? Эксперт перечислил все «за» и «против»
21 сентября
Подержанный автомобиль: покупать или нет? Эксперт перечислил все «за» и «против»
Автоэксперт Шапарин: покупать б/у автомобили...
Интерьер Mitsubishi Pajero Sport 2025
21 сентября
Легендарный рамный японский внедорожник стал современнее и безопаснее
Компания Mitsubishi представила линейку...

В России заработает система контроля приезжающих иностранцев

В аэропортах Москвы введут фото- и дактилоскопическую идентификацию иностранцев

Аэропорты Москвы введут систему контроля, посредством которой при помощи фото- и дактилоскопии будут проверять приезжающих иностранных граждан. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

По его словам, в случае положительного эффекта практику распространят и на другие пограничные переходы. Москва стала первой по причине центра притяжения иностранных граждан, а также из-за статуса самого крупного транспортного узла Российской Федерации.

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?
«После апробации алгоритма правительство вместе с коллегами из ФСБ будет рассматривать вопрос его масштабирования на все пограничные переходы», – уточнил первый замминистра.

По словам Горового, аналогичная система контроля начнет функционировать также и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, на границе с Казахстаном.

Новое технологическое решение запустят с 1 декабря 2024 года, такая мера позволит свести к нулю попытки проникновения иностранных граждан на территорию России под измененными установочными данными.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В настоящее время в России находится 6,174 млн человек с иностранным гражданством. В топ-19 стран по численности их граждан, находящихся в нашей стране, входят Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия, Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай и Туркменистан. Это список в порядке убывания, в совокупности это 5,5 млн человек, подытожил Горовой.

Источник: kommersant.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
21.09.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0