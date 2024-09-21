В России заработает система контроля приезжающих иностранцев

В аэропортах Москвы введут фото- и дактилоскопическую идентификацию иностранцев

Аэропорты Москвы введут систему контроля, посредством которой при помощи фото- и дактилоскопии будут проверять приезжающих иностранных граждан. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

По его словам, в случае положительного эффекта практику распространят и на другие пограничные переходы. Москва стала первой по причине центра притяжения иностранных граждан, а также из-за статуса самого крупного транспортного узла Российской Федерации.

«После апробации алгоритма правительство вместе с коллегами из ФСБ будет рассматривать вопрос его масштабирования на все пограничные переходы», – уточнил первый замминистра.

По словам Горового, аналогичная система контроля начнет функционировать также и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, на границе с Казахстаном.

Новое технологическое решение запустят с 1 декабря 2024 года, такая мера позволит свести к нулю попытки проникновения иностранных граждан на территорию России под измененными установочными данными.

В настоящее время в России находится 6,174 млн человек с иностранным гражданством. В топ-19 стран по численности их граждан, находящихся в нашей стране, входят Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия, Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай и Туркменистан. Это список в порядке убывания, в совокупности это 5,5 млн человек, подытожил Горовой.

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Источник: kommersant.ru