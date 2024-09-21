В Россию вернулся знакомый кроссовер с неубиваемым мотором по приемлемой цене

У российских дилеров появились кроссоверы Renault Koleos по цене 3,3 млн рублей

На одном из онлайн-сервисов по продаже автомобилей обнаружили объявление о продаже нового Renault Koleos 2024 года выпуска за 3 299 990 рублей. Автомобиль продает мультибрендовый автосалон из Санкт-Петербурга, и, судя по описанию, комплектация у него весьма богатая.

Renault Koleos

В неё входят полуцифровая приборная панель, русифицированный мультимедийный комплекс с крупным тачскрином в вертикальной ориентации, полностью светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, датчики слепых зон, кожаный салон и камера заднего вида.

В качестве силовой установки используется базовый для модели 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 144 л.с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Важно отметить, что цены на официально представленные в России китайские автомобили в основном выше. Например, новый Geely Atlas в средней комплектации с передним приводом стоит от 3 529 990 рублей. Haval F7 нового поколения оценивается в 3 499 000 рублей, а топовый Jetour X90 Plus с пятиместным салоном продается за 3 839 900 рублей.

Интерьер Renault Koleos

Вдобавок к автомобилю из Санкт-Петербурга, еще два новых Koleos были замечены в продаже в Ульяновске и Владивостоке по цене 4 400 000 и 4 500 000 рублей соответственно. Ульяновский Koleos, по информации продавца, сделан во Франции и прибыл в Россию прямиком из Европы. Он также оборудован русифицированной мультимедийной системой и имеет полный пакет документов для постановки на учет.

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Источник: Автоновости дня