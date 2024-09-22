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Любимый внедорожник российских джиперов в очередной раз признан лучшим

В 2024 году Suzuki Jimny вновь был признан внедорожником года в России

19 сентября состоялась церемония награждения Ежегодной национальной премии «Внедорожник года» в России сезона 2024, которая вновь принесла Suzuki диплом победителя.

«Внедорожник года» – это ежегодная национальная премия в области самого быстрорастущего автомобильного сегмента в нашей стране, учреждённая в 2005 году экспертным журналом «Клуб 4х4».

Suzuki Jimny вновь признан внедорожником года в России
Suzuki Jimny вновь признан внедорожником года в России

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Выбор лучших автомобилей в 10 номинациях делали два независимых друг от друга жюри: экспертное (аналитики и эксперты автомобильного рынка) и «Большое» (народное жюри). Такой подход к определению лучших внедорожников и кроссоверов позволяет дать объективную экспертную оценку и узнать предпочтения российских автолюбителей.

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

В этом году Suzuki Jimny вновь был признан внедорожником года в России в номинации «Компактный внедорожник» по мнению экспертного жюри. Именно эксперты пишут статьи после испытаний автомобилей в разных условиях эксплуатации, делятся своими наблюдениями, раскрывают возможности тестируемого автомобиля и даже обличают в недочётах. Именно на их мнение опираются автолюбители, просматривая ролик за роликом, прочитывая статью за статьёй, цитируя комментарии.

С завидным постоянством Suzuki Jimny доказывает свою уникальность. Ведь он уже более 50-лет остаётся одним из немногих внедорожников, сохранившим истинные качества настоящего покорителя бездорожья. И экспертное жюри знают это и ценят Jimny.

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Suzuki Jimny IV поколения унаследовал четыре главных преимущества своих предшественников: лонжеронную раму лестничного типа, неразрезные мосты на обеих осях, прочную зависимую подвеску, впечатляющую геометрическую проходимость, малый вес и компактные размеры, а также полный привод с понижающей передачей и профессиональной системой ALLGRIP PRO. Он создан для вождения в любых условиях.

Suzuki Jimny – лучший «Компактный внедорожник» 2024 в России. И этим всё сказано.

Источник: Пресс-служба Suzuki

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Лежнин Роман
Фото:Suzuki
22.09.2024
Фото:Suzuki
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Отзывы о Suzuki Jimny ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
+91