Любимый внедорожник российских джиперов в очередной раз признан лучшим

В 2024 году Suzuki Jimny вновь был признан внедорожником года в России

19 сентября состоялась церемония награждения Ежегодной национальной премии «Внедорожник года» в России сезона 2024, которая вновь принесла Suzuki диплом победителя.

«Внедорожник года» – это ежегодная национальная премия в области самого быстрорастущего автомобильного сегмента в нашей стране, учреждённая в 2005 году экспертным журналом «Клуб 4х4».

Suzuki Jimny вновь признан внедорожником года в России

Выбор лучших автомобилей в 10 номинациях делали два независимых друг от друга жюри: экспертное (аналитики и эксперты автомобильного рынка) и «Большое» (народное жюри). Такой подход к определению лучших внедорожников и кроссоверов позволяет дать объективную экспертную оценку и узнать предпочтения российских автолюбителей.

В этом году Suzuki Jimny вновь был признан внедорожником года в России в номинации «Компактный внедорожник» по мнению экспертного жюри. Именно эксперты пишут статьи после испытаний автомобилей в разных условиях эксплуатации, делятся своими наблюдениями, раскрывают возможности тестируемого автомобиля и даже обличают в недочётах. Именно на их мнение опираются автолюбители, просматривая ролик за роликом, прочитывая статью за статьёй, цитируя комментарии.

С завидным постоянством Suzuki Jimny доказывает свою уникальность. Ведь он уже более 50-лет остаётся одним из немногих внедорожников, сохранившим истинные качества настоящего покорителя бездорожья. И экспертное жюри знают это и ценят Jimny.

Suzuki Jimny IV поколения унаследовал четыре главных преимущества своих предшественников: лонжеронную раму лестничного типа, неразрезные мосты на обеих осях, прочную зависимую подвеску, впечатляющую геометрическую проходимость, малый вес и компактные размеры, а также полный привод с понижающей передачей и профессиональной системой ALLGRIP PRO. Он создан для вождения в любых условиях.

Suzuki Jimny – лучший «Компактный внедорожник» 2024 в России. И этим всё сказано.

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Источник: Пресс-служба Suzuki