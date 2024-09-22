Найден способ законного снижения утильсбора при покупке автомобиля

CDEK: снизить утильсбор можно, заказав автомобиль на физическое лицо напрямую

С 1 октября 2024 года в России вступает в силу повышение утилизационного сбора на импортные автомобили. Это значит, что стоимость машин, ввозимых из-за рубежа, для перепродажи или использования в коммерческих целях, вырастет значительно. Однако есть способ избежать этого повышения и сохранить заманчивую возможность приобрести автомобиль по более выгодной цене.

Сервис CDEK.Shopping Auto предлагает решение, позволяющее физическим лицам не переплачивать за утилизационный сбор. Дело в том, что новый закон повышает утилизационный сбор для юридических лиц и для тех, кто привозит автомобили для перепродажи в течение года. А вот для физических лиц, приобретающих автомобиль для личного пользования, ставка утильсбора остается прежней – всего 3 400 рублей.

CDEK.Shopping Auto предлагает заказать автомобиль напрямую на физическое лицо. Сервис не является перевозчиком, а выступает в роли посредника, который выполняет поручение по выкупу конкретного автомобиля за границей. Это позволяет избежать классификации транспортного средства как товара, ввозимого для коммерческих целей, и, следовательно, уменьшить утилизационный сбор.

Если вы, как физическое лицо, закажете автомобиль через CDEK.Shopping Auto, то вам придется заплатить утилизационный сбор только в размере 3 400 рублей. В то время как юридическое лицо, импортирующее тот же автомобиль для продажи, будет обязано оплатить значительно более высокий сбор.

CDEK.Shopping Auto предоставляет услуги только для физических лиц. Сервис работает только с конкретными моделями автомобилей, доступными к заказу. CDEK.Shopping Auto осуществляет доставку автомобилей только на территорию России.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Autonews