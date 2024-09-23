АВТОВАЗ планирует выпуск новой версии Lada Largus

Вице-президент АВТОВАЗа по продажам Костромин анонсировал обновление Lada Largus

АВТОВАЗ планирует обновить Lada Largus, но это произойдет «не сегодня и не завтра», сообщил вице-президент по продажам и маркетингу предприятия Дмитрий Костромин. Также он анонсировал появление Largus со штатным газобаллонным оборудованием.

Такой автомобиль появится в продаже до конца текущего года. Стоимость этой модификации Костромин не озвучил.

Также ранее сообщалось, что электрический Lada Largus начнут собирать 25 сентября. Автомобиль сначала будут передавать на тест-драйв корпоративным клиентам.

Lada Largus

АВТОВАЗ возобновил сборку Lada Largus летом текущего года на автозаводе в Ижевске. Выпуск автомобиля остановили в 2022 году по причине дефицита комлектующих после разрыва отношений с западными поставщиками.

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Источник: «Российская газета»