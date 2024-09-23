АВТОВАЗ планирует выпуск новой версии Lada Largus
АВТОВАЗ планирует обновить Lada Largus, но это произойдет «не сегодня и не завтра», сообщил вице-президент по продажам и маркетингу предприятия Дмитрий Костромин. Также он анонсировал появление Largus со штатным газобаллонным оборудованием.
Такой автомобиль появится в продаже до конца текущего года. Стоимость этой модификации Костромин не озвучил.
Также ранее сообщалось, что электрический Lada Largus начнут собирать 25 сентября. Автомобиль сначала будут передавать на тест-драйв корпоративным клиентам.
АВТОВАЗ возобновил сборку Lada Largus летом текущего года на автозаводе в Ижевске. Выпуск автомобиля остановили в 2022 году по причине дефицита комлектующих после разрыва отношений с западными поставщиками.
Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.
Источник: «Российская газета»