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Опасная мелочь: названа неочевидная причина ДТП, связанная с шинами
24 сентября
Опасная мелочь: названа неочевидная причина ДТП, связанная с шинами
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Опасная мелочь: названа неочевидная причина ДТП, связанная с шинами

Эксперт Стасюк объяснил, зачем нужно периодически осматривать шины

Застрявший в протекторе шины камень может стать причиной аварии, рассказал глава отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Стасюк. Он пояснил, что на дорогах с гравийным покрытием или даже с небольшим наличием камней есть риск получить механическое повреждение шины. Небольшой камень, застрявший в протекторе, может стать причиной взрыва шины и как следствие серьезного ДТП, рассказал специалист.

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По словам Алексея Стасюка, камни, которые долгое время находятся в канавках протектора, в итоге могут «протереть» его подканавочный слой до корда. Итогом могут стать расслоение и преждевременный выход шины из строя, а также ее взрыв при движении автомобиля.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
24.09.2024
Фото:freepik / freepik
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