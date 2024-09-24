Опасная мелочь: названа неочевидная причина ДТП, связанная с шинами

Эксперт Стасюк объяснил, зачем нужно периодически осматривать шины

Застрявший в протекторе шины камень может стать причиной аварии, рассказал глава отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Стасюк. Он пояснил, что на дорогах с гравийным покрытием или даже с небольшим наличием камней есть риск получить механическое повреждение шины. Небольшой камень, застрявший в протекторе, может стать причиной взрыва шины и как следствие серьезного ДТП, рассказал специалист.

По словам Алексея Стасюка, камни, которые долгое время находятся в канавках протектора, в итоге могут «протереть» его подканавочный слой до корда. Итогом могут стать расслоение и преждевременный выход шины из строя, а также ее взрыв при движении автомобиля.

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Источник: Российская газета